Pattinaggio velocità, Lollobrigida vince la mass start a Calgary (Di lunedì 13 dicembre 2021) Francesca Lollobrigida vince a Calgary in Coppa del mondo nella ‘sua’ mass start. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval della città canadese dalla 30enne atleta romana dell’Aeronautica Militare, arriva la terza vittoria in una mass start e il quattordicesimo podio in carriera. Lollobrigida in finale ha preceduto la padrona di casa Ivanie Blondin, battuta allo sprint, e la russa Elizaveta Golubeva. “E’ la prima volta che vinco in volata una mass start, l’ultima volta avevo vinto dopo una lunga fuga – ha detto Francesca Lollobrigida – è stata davvero dura perché meno di un’ora prima avevo gareggiato nei 1500 metri. La mia idea di gara era non lasciare nessuno andare in fuga ma poi è scappata la giapponese ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Francescain Coppa del mondo nella ‘sua’. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval della città canadese dalla 30enne atleta romana dell’Aeronautica Militare, arriva la terza vittoria in unae il quattordicesimo podio in carriera.in finale ha preceduto la padrona di casa Ivanie Blondin, battuta allo sprint, e la russa Elizaveta Golubeva. “E’ la prima volta che vinco in volata una, l’ultima volta avevo vinto dopo una lunga fuga – ha detto Francesca– è stata davvero dura perché meno di un’ora prima avevo gareggiato nei 1500 metri. La mia idea di gara era non lasciare nessuno andare in fuga ma poi è scappata la giapponese ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Pattinaggio Velocità: Francesca Lollobrigida e gli azzurri sono in forma olimpica #speedskating #13Dicembre - neveitalia : Pattinaggio Velocità: Francesca Lollobrigida e gli azzurri sono in forma olimpica #speedskating #13Dicembre… - zazoomblog : Pattinaggio velocità Calgary 2021: Francesca Lollobrigida scatenata vince anche la mass start - #Pattinaggio… - sportface2016 : #Pattinaggiovelocità, Francesca #Lollobrigida non si ferma: a Calgary l'azzurra vince anche la mass start - gianmilan76 : Super vittoria di #FrancescaLollobrigida a #Calgary nella mass start di pattinaggio velocità. Grande condotta di ga… -