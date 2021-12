Patrizia Pellegrino contro Alex e Soleil: telenovela senza fine (Di martedì 14 dicembre 2021) Non c’è tregua: Alex e Soleil continuano a vivacizzare il Grande Fratello Vip. E questa volta la loro telenovela si è arricchita con la scena romantica di un nuovo bacio. Una conferma d’amore? L’argomento è stato ovviamente trattato nella puntata di Pomeriggio 5. Patrizia Pellegrino, in collegamento con Barbara D’Urso, ha detto tutto ciò che pensa della coppia e dei due protagonisti. A Pomeriggio 5, Patrizia Pellegrino è intervenuta in collegamento per commentare il bacio tra l’influencer italo-americana e l’attore. “L’avevo visto anche da casa, il bacio”, ha confermato la Pellegrino. “Le cose stanno diventando sempre più incandescenti”. Ma che cosa c’è davvero tra Soleil Sorge e Alex Belli? È solo scena o si tratta di ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021) Non c’è tregua:continuano a vivacizzare il Grande Fratello Vip. E questa volta la lorosi è arricchita con la scena romantica di un nuovo bacio. Una conferma d’amore? L’argomento è stato ovviamente trattato nella puntata di Pomeriggio 5., in collegamento con Barbara D’Urso, ha detto tutto ciò che pensa della coppia e dei due protagonisti. A Pomeriggio 5,è intervenuta in collegamento per commentare il bacio tra l’influencer italo-americana e l’attore. “L’avevo visto anche da casa, il bacio”, ha confermato la. “Le cose stanno diventando sempre più incandescenti”. Ma che cosa c’è davvero traSorge eBelli? È solo scena o si tratta di ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, la Marchesa d’Aragona e Carlo Pietropol… - MediasetPlay : Patrizia Pellegrino prima ospite a GFVIP Party, prontissima per le vostre domande! Twittate con #GFVIPPARTY per i… - GrandeFratello : I vostri tweet per Patrizia Pellegrino in onda: li leggiamo tutti! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dire… - alessandresh : Comunque se il triangolo no dovesse continuare anche da fuori io nera perché abbiamo in studio Raffaella Fico, Clar… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: I vostri tweet per Patrizia Pellegrino in onda: li leggiamo tutti! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… -