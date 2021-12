Patrick Zaki: l’intervista a Che Tempo che fa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo 22 mesi di prigionia, Patrick Zaki è stato finalmente scarcerato. Il giovane studente egiziano si è raccontato a Che Tempo che Fa, in collegamento con Fabio Fazio Lo studente egiziano Patrick Zaki è stato recentemente scarcerato. Non appena si è diffusa la notizia, ogni tipo di mezzo di comunicazione è stato inondato da messaggi di supporto e vicinanza per il giovane e per la pena che ha dovuto patire ingiustamente. Per far conoscere la sua storia, Patrick Zaki è stato ospite a diversi programmi televisivi. E, ovviamente, non poteva mancare uno dei più apprezzati talk show italiani: Che Tempo Che Fa. E’ stato proprio il conduttore Fabio Fazio, emozionato e commosso, a introdurre al suo pubblico la vicenda del giovane studente. “Questo ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo 22 mesi di prigionia,è stato finalmente scarcerato. Il giovane studente egiziano si è raccontato a Cheche Fa, in collegamento con Fabio Fazio Lo studente egizianoè stato recentemente scarcerato. Non appena si è diffusa la notizia, ogni tipo di mezzo di comunicazione è stato inondato da messaggi di supporto e vicinanza per il giovane e per la pena che ha dovuto patire ingiustamente. Per far conoscere la sua storia,è stato ospite a diversi programmi televisivi. E, ovviamente, non poteva mancare uno dei più apprezzati talk show italiani: CheChe Fa. E’ stato proprio il conduttore Fabio Fazio, emozionato e commosso, a introdurre al suo pubblico la vicenda del giovane studente. “Questo ...

