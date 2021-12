Parola d’ordine: sostenibilità. AdR punta sui giovani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è tenuto oggi pomeriggio l’evento di Aeroporti di Roma “AdR NextGen 2021” all’insegna della sostenibilità. Un’iniziativa indirizzata ai giovani, protagonisti del presente e del futuro, che ha visto premiati tre video-progetti, disponibili sui canali social di AdR, ideati dagli studenti degli Iis Paolo Baffi e Leonardo da Vinci di Roma. Trasmesso in diretta sul sito e sui profili social di Formiche, l’evento ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui rappresentanti istituzionali come Luca Carabetta, Antonio Palmieri e Federica Zanella e l’assessore con delega a Servizi sociali, salute, sport, scuola e infanzia del comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. Accompagnati dai rappresentanti di AdR, Emanuele Calà, vice presidente Innovazione e qualità e Veronica Pamio, vice presidente Relazioni esterne e sostenibilità. A moderare ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è tenuto oggi pomeriggio l’evento di Aeroporti di Roma “AdR NextGen 2021” all’insegna della. Un’iniziativa indirizzata ai, protagonisti del presente e del futuro, che ha visto premiati tre video-progetti, disponibili sui canali social di AdR, ideati dagli studenti degli Iis Paolo Baffi e Leonardo da Vinci di Roma. Trasmesso in diretta sul sito e sui profili social di Formiche, l’evento ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui rappresentanti istituzionali come Luca Carabetta, Antonio Palmieri e Federica Zanella e l’assessore con delega a Servizi sociali, salute, sport, scuola e infanzia del comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. Accompagnati dai rappresentanti di AdR, Emanuele Calà, vice presidente Innovazione e qualità e Veronica Pamio, vice presidente Relazioni esterne e. A moderare ...

