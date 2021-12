Parità salariale e gender gap sul lavoro: cosa cambia con la nuova legge e le misure previste (Di lunedì 13 dicembre 2021) La legge 162/2021 è entrata in vigore in data 3 dicembre e ha apportato modifiche importanti al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze e le differenze nel mercato del lavoro e nelle retribuzioni. Ecco come intende operare questa legge. Pari opportunità tra uomo e donna: la nuova definizione di discriminazione La nuova legge ha portato fin da subito alla definizione di una nuova nozione di discriminazione all’interno del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs 198/2006). Nel testo, reperibile in Gazzetta Ufficiale, si definisce discriminazione “ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) La162/2021 è entrata in vigore in data 3 dicembre e ha apportato modifiche importanti al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze e le differenze nel mercato dele nelle retribuzioni. Ecco come intende operare questa. Pari opportunità tra uomo e donna: ladefinizione di discriminazione Laha portato fin da subito alla definizione di unanozione di discriminazione all’interno del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs 198/2006). Nel testo, reperibile in Gazzetta Ufficiale, si definisce discriminazione “ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi diche, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle ...

