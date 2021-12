Papa, “rimossa minaccia drone durante messa in Slovacchia” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grazie alla tecnologia di una società israeliana durante una messa di Papa Francesco in Slovacchia, alla quale lo scorso 15 settembre hanno assistito 60mila fedeli, è stata rimosso un drone che stava disturbando la liturgia. Lo rivela oggi il Jerusalem Post precisando che solo oggi è stato permesso alla società che ha gestito e risolto delicata emergenza, chiamata D Fend, di renderla nota al pubblico. La società ha spiegato di aver collaborato con il ministero dell’Interno slovacco per difendere il viaggio del Papa dalla minaccia dei droni durante il viaggio tra il 12 e il 15 settembre, culminato con la messa alla quale hanno partecipato anche 90 vescovi e 500 preti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grazie alla tecnologia di una società israelianaunadiFrancesco in, alla quale lo scorso 15 settembre hanno assistito 60mila fedeli, è stata rimosso unche stava disturbando la liturgia. Lo rivela oggi il Jerusalem Post precisando che solo oggi è stato permesso alla società che ha gestito e risolto delicata emergenza, chiamata D Fend, di renderla nota al pubblico. La società ha spiegato di aver collaborato con il ministero dell’Interno slovacco per difendere il viaggio deldalladei droniil viaggio tra il 12 e il 15 settembre, culminato con laalla quale hanno partecipato anche 90 vescovi e 500 preti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

