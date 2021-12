Pallanuoto, Tania Di Mario torna in acqua a 42 anni da presidentessa del Catania. E segna anche… (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questione di necessità. Per la classe ’79 Tania Di Mario il richiamo della vasca è arrivato, lei che in qualità di presidente dell’Orizzonte CaTania è stata costretta a prendersi le sue responsabilità nel modo che nessuno poteva aspettarsi. A quattro anni e mezzo dal proprio ritiro agonistico, la medaglia d’oro ad Atene 2004 ha rimesso la calottina e deciso di accettare la sfida della partita con le sue giocatrici. Sono stati due i match nei quali Di Mario ha offerto il proprio contributo, ovvero nei preliminari di Eurolega a Budepest contro le russe dell’Uralochka e le greche del Vouliagmeni. Due incontri il cui esito è stato negativo (15-8 contro la Dynamo e 9-7 contro le elleniche) nei quali però l’infinita Tania ha realizzato tre reti nel computo totale. Con il Covid a essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questione di necessità. Per la classe ’79Diil richiamo della vasca è arrivato, lei che in qualità di presidente dell’Orizzonte Caè stata costretta a prendersi le sue responsabilità nel modo che nessuno poteva aspettarsi. A quattroe mezzo dal proprio ritiro agonistico, la medaglia d’oro ad Atene 2004 ha rimesso la calottina e deciso di accettare la sfida della partita con le sue giocatrici. Sono stati due i match nei quali Diha offerto il proprio contributo, ovvero nei preliminari di Eurolega a Budepest contro le russe dell’Uralochka e le greche del Vouliagmeni. Due incontri il cui esito è stato negativo (15-8 contro la Dynamo e 9-7 contro le elleniche) nei quali però l’infinitaha realizzato tre reti nel computo totale. Con il Covid a essere ...

