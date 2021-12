Pallamano femminile, Mondiali 2021: la Cina si ritira a causa di positività al covid (Di lunedì 13 dicembre 2021) I Mondiali di Pallamano femminile 2021 termineranno domenica 19, ma delle trentadue formazioni impegnate una non chiuderà il torneo, con la Cina che ha dovuto annunciare il proprio ritiro a causa di un tampone positivo al covid-19 riscontrato nell’ultima giornata di test. Le asiatiche avevano iniziato la competizione con tre sconfitte contro Spagna, Argentina ed Austria nel gruppo H, partecipando alla President’s Cup di piazzamento, dove è arrivato un altro ko contro il Paraguay, prima della notizia della positività. Ora per la Cina c’è il ritiro dal torneo e un periodo di isolamento di 14 giorni da trascorrere in Spagna, sede della manifestazione, prima di poter tornare in patria, mentre tutte le restanti partite risulteranno perse a ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Iditermineranno domenica 19, ma delle trentadue formazioni impegnate una non chiuderà il torneo, con lache ha dovuto annunciare il proprio ritiro adi un tampone positivo al-19 riscontrato nell’ultima giornata di test. Le asiatiche avevano iniziato la competizione con tre sconfitte contro Spagna, Argentina ed Austria nel gruppo H, partecipando alla President’s Cup di piazzamento, dove è arrivato un altro ko contro il Paraguay, prima della notizia della. Ora per lac’è il ritiro dal torneo e un periodo di isolamento di 14 giorni da trascorrere in Spagna, sede della manifestazione, prima di poter tornare in patria, mentre tutte le restanti partite risulteranno perse a ...

Advertising

PallamanoChiara : Prosegue il dicembre di grandi soddisfazioni della ASD Pallamano Chiaravalle: vittoria in A2 maschile contro Ambra… - Carlino_Ferrara : Pallamano femminile: Ariosto, la partita perfetta contro Mestrino - qn_carlino : Pallamano femminile: Ariosto, la partita perfetta contro Mestrino - zazoomblog : Pallamano femminile Mondiali 2021: Danimarca e Spagna in testa ai gruppo 3 e 4 del Main Round - #Pallamano… - ekuonews : Handball femminile, non conosce ostacoli la Pallamano Teramo: espugnata anche Civitacevcchia (30-35) -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile Sconfitta della Pallamano Mezzocorona femminile a Padova Sconfitta amara per il Mezzocorona sul rettangolo di gioco del PalaFarfalle di Padova nel decimo turno del campionato seria A Beretta femminile, dopo una partita combattuta punto a punto, culminata con un rigore a tempo scaduto a favore delle trentine, purtroppo sbagliato, che avrebbe permesso loro di raggiungere un meritato pari. ...

Chiaravalle vittoria e quarto posto in A2 maschile. Femminile si aggiudica il derby contro Camerano. ... mentre la femminile trionfa nel derby contro Camerano per 18 - 37. La striscia positiva inizia sabato 11 dicembre, con la difficile trasferta in Toscana per la A2 maschile contro la Pallamano Ambra, ...

Pallamano femminile, Mondiali 2021: Danimarca e Spagna in testa ai gruppo 3 e 4 del Main Round OA Sport PALLAMANO / Chiaravalle, maschi al quarto posto e femmine vincenti nel derby La squadra di Guidotti ha vinto in trasferta con l’Ambra ed è a -4 del terzo posto, successo anche per le ragazze di Fradi a Camerano CHIARAVALLE, 13 dicembre 2021 – Prosegue il dicembre di grandi sod ...

Pallamano femminile: Ariosto, la partita perfetta contro Mestrino L’Ariosto batte Mestrino 24-22 e coglie la terza vittoria nelle ultime 4 gare. All’Ariosto serviva la gara perfetta per avere la meglio della seconda forza della classe: per gli spettatori del Pala Bo ...

Sconfitta amara per il Mezzocorona sul rettangolo di gioco del PalaFarfalle di Padova nel decimo turno del campionato seria A Beretta, dopo una partita combattuta punto a punto, culminata con un rigore a tempo scaduto a favore delle trentine, purtroppo sbagliato, che avrebbe permesso loro di raggiungere un meritato pari. ...... mentre latrionfa nel derby contro Camerano per 18 - 37. La striscia positiva inizia sabato 11 dicembre, con la difficile trasferta in Toscana per la A2 maschile contro laAmbra, ...La squadra di Guidotti ha vinto in trasferta con l’Ambra ed è a -4 del terzo posto, successo anche per le ragazze di Fradi a Camerano CHIARAVALLE, 13 dicembre 2021 – Prosegue il dicembre di grandi sod ...L’Ariosto batte Mestrino 24-22 e coglie la terza vittoria nelle ultime 4 gare. All’Ariosto serviva la gara perfetta per avere la meglio della seconda forza della classe: per gli spettatori del Pala Bo ...