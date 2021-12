Palazzina esplosa, la storia di Selene e Giuseppe commuove l’Italia intera: cosa si è venuto a sapere dopo il crollo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Selene Pagliarello avrebbe dato alla luce suo figlio la settimana prossima, comunque tra pochi giorni. Era al nono mese di gravidanza. Con il marito Giuseppe Carmina era passato in via Trilussa a Ravanusa per un saluto ai suoceri, i genitori di lui, Angelo Carmina e Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni. I loro corpi sono tra gli ultimi quattro ritrovati dai soccorritori tra ieri notte e stamane. Tutti coperti dai calcinacci, dalle macerie della strage delle palazzine crollate dopo l’esplosione di sabato scorso in provincia di Agrigento. La coppia si era sposata lo scorso 10 aprile. Pagliarello era infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, Carmina era operaio. “Eccoci qui, a poche ore da quello che avevamo sempre sognato. Lo abbiamo immaginato – scriveva nel settembre 2020, in merito al suo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 13 dicembre 2021)Pagliarello avrebbe dato alla luce suo figlio la settimana prossima, comunque tra pochi giorni. Era al nono mese di gravidanza. Con il maritoCarmina era passato in via Trilussa a Ravanusa per un saluto ai suoceri, i genitori di lui, Angelo Carmina e Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni. I loro corpi sono tra gli ultimi quattro ritrovati dai soccorritori tra ieri notte e stamane. Tutti coperti dai calcinacci, dalle macerie della strage delle palazzine crollatel’esplosione di sabato scorso in provincia di Agrigento. La coppia si era sposata lo scorso 10 aprile. Pagliarello era infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, Carmina era operaio. “Eccoci qui, a poche ore da quello che avevamo sempre sognato. Lo abbiamo immaginato – scriveva nel settembre 2020, in merito al suo ...

