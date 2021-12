Pacifico | un cavo? L’investimento anti Cina di Usa | Australia e Giappone 

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, l’e il Giappone finanzieranno la costruzione di unsottomarino per migliorare la connettività internet per le 100.000 persone negli Stati federati di Micronesia, nelle isole Kiribati e a Nauru e per rendere la regione “aperta, inclusiva e resiliente”. Tradotto: più pronta ad affrontare l’ascesa cinese. L’hanno annunciato i sei governi coinvolti in una dichiarazione congiunta che conferma le indiscrezioni di alcuni mesi fa. Esclusa Huawei Marines Technologies, l’ex unità cavi della cinese Huawei che oggi è di proprietà di Hengtong Group, multinazionale fondata, come spiega uno studio dell’European Council on Foreign Relations, da Cui Genliang, un ex ufficiale dell’Esercito di liberazione popolare e fino al 2013 membro del Congresso nazionale del popolo. “Una migliore connettività e l’accesso alle tecnologie digitali ...