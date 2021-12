Oroscopo di Branko 14 dicembre | martedì positivo per amore e salute

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ariete – Che vi succede? Oggi più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Bevete molti liquidi e seguite una dieta leggera Toro – L’invidia è una brutta bestia. La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno. Frenate l’entusiasmo e l’attività fisica. Gemelli – Oggi siete pieno di voglia di fare. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili. Cancro – Il vostro immancabile senso di giustizia vi fa uscire finalmente fuori dal guscio. Siate obiettivi nel vostro giudizio. Siete in forma dinamica psicologicamente e le vostre speranze si ravvivano. Bilanciate queste tendenze, cercando più cura per ...

È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi e la vostra salute mentale.