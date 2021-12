Oroscopo della settimana dal 13 al 19 dicembre | Toro stressato | Leone affettuoso

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’dal 13 e al 19avrà in serbo tante novità. I principali aspetti sentimentali, lavorativi e sociali dei segni zodiacali saranno influenzati dai pianeti e dai loro transiti. Ci sarà chi non riuscirà a distogliere l’attenzione dal partner e chi preferirà usare tutte le sue energie per raggiungere il successo sul posto di lavoro. Nel dettaglio, l’Ariete, lo Scorpione e il Capricorno desidereranno inseguire i loro sogni, mentre il Cancro e la Vergine si concentreranno sulle loro storie sentimentali. Ile l’Acquario avranno un rapporto bellissimo con la loro famiglia, al contrario dei Pesci che preferiranno trascorrere le giornate da soli. Per avere maggiori dettagli sull’le, si consiglia di consultare anche il ...

