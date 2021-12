Oroscopo del Sud | amore in vista per Capricorno | Acquario e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le previsioni dell'di oggi, Lunedì 13 Dicembre 2021. Quali segni stanno riscoprendo l'in questo periodo, scopriamoli insieme. Ariete: ora potresti avere abbastanza forza e determinazione per perseguire i tuoi obiettivi intellettuali e spirituali, grazie al supporto del tuo sovrano Marte. Oggi questo pianeta entrerà nella tua nona casa di espansione spirituale, il che dimostra che sei interessato a un corso di studi che ti consentirà di ottenere una laurea, un certificato o una licenza. Un'altra possibilità è che inizi a imparare tutto su una particolare religione, filosofia o pratica spirituale con entusiasmo. Le tue azioni ora saranno coerenti con le tue convinzioni, quindi per favore confida che la tua bussola morale non andrà nella direzione sbagliata. Toro: Potresti aver avviato di recente un'attività che genera reddito passivo, ...