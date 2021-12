Oroscopo Capricorno domani 14 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 14 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Cari amici del Capricorno, la vostra giornata di martedì sembra volervi regalare l’importante e positivo influsso di Mercurio, unito a Venere! Marte ha lasciato la vostra orbita, ma senza nessuna ripercussione, tangibile o meno che sia. Forse siete un pochino stanchi e qualche progetto o programma potrebbe saltare, ma l’amore nel frattempo sembra essere emozionante! Leggi l’Oroscopo del 14 dicembre per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 14? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari amici del, la vostra giornata di martedì sembra volervi regalare l’importante e positivo influsso di Mercurio, unito a Venere! Marte ha lasciato la vostra orbita, ma senza nessuna ripercussione, tangibile o meno che sia. Forse siete un pochino stanchi e qualche progetto o programma potrebbe saltare, ma l’nel frattempo sembra essere emozionante! Leggi l’del 14peri ...

