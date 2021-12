Oroscopo Bilancia domani 14 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 14 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Una, purtroppo, mediocre giornata sembra attendere voi amici della Bilancia alle porte di questo martedì, ma non fasciatevi la testa in anticipo perché non sarà nell’effettivo pessima! La Luna vi è opposta, e vi spingerà a rimandare qualche impegno, fatelo piuttosto che rischiare di far tracollare un progetto. Mentre, sul lavoro rischiate di fare qualche scelta sbagliata non indifferente. Leggi l’Oroscopo del 14 dicembre per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 14? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Una, purtroppo, mediocre giornata sembra attendere voi amici dellaalle porte di questo martedì, ma non fasciatevi la testa in anticipo perché non sarà nell’effettivo pessima! La Luna vi è opposta, e vi spingerà a rimandare qualche impegno, fatelo piuttosto che rischiare di far tracollare un progetto. Mentre, sulrischiate di fare qualche scelta sbagliata non indifferente. Leggi l’del 14per ...

