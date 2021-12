Ornella Vanoni, la caduta in treno poi lo sfottò alla Venier (Di lunedì 13 dicembre 2021) La cantante, vittima di un brutto incidente, ha raccontato l'episodio nel collegamento telefonico con Domenica In e durante l'intervista non è mancato lo sfottò a Mara Venier Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) La cantante, vittima di un brutto incidente, ha raccontato l'episodio nel collegamento telefonico con Domenica In e durante l'intervista non è mancato loa Mara

Advertising

stupidabitch_ : Ornella Vanoni mi rappresenta - Gazzettino : Ornella Vanoni cade in treno e non si presenta a Domenica In: il racconto a Mara Venier - zazoomblog : Ornella Vanoni in tv racconta la sua caduta choc in treno - #Ornella #Vanoni #racconta #caduta - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Ornella Vanoni - Senza fine (feat.Lucio Dalla) - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Bungaro - Pacifico - Imparare ad amarsi -