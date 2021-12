Ornella Vanoni, brutto incidente: la cantante rischia grosso (Di lunedì 13 dicembre 2021) brutto incidente per Ornella Vanoni, la famosa cantante rischia grosso: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo Attimi di panico per l’artista, protagonista suo malgrado di un brutto incidente. La cantante ha rischiato grosso, poteva andare molto peggio. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete. LEGGI ANCHE: Ornella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021)per, la famosa: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo Attimi di panico per l’artista, protagonista suo malgrado di un. Lahato, poteva andare molto peggio. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete. LEGGI ANCHE:L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gianlu_79 : RT @gianlu_79: PROMOZIONE FILM ‘7 DONNE E UN MISTERO’ con TELEFONATA ORNELLA VANONI 15.56 15,88% 2.561.000; GIOCO ‘IL MUSICHIERE di @Domen… - gianlu_79 : PROMOZIONE FILM ‘7 DONNE E UN MISTERO’ con TELEFONATA ORNELLA VANONI 15.56 15,88% 2.561.000; GIOCO ‘IL MUSICHIERE… - HiPeople_21 : Domenica In, Ornella Vanoni e la caduta choc: «È successo in bagno». Mara Venier incredula -… - stupidabitch_ : Ornella Vanoni mi rappresenta - Gazzettino : Ornella Vanoni cade in treno e non si presenta a Domenica In: il racconto a Mara Venier -