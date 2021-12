Orlandi e il giallo della trattativa del Vaticano per far ritrovare il corpo. Pignatone si difende

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il dottor Capaldo non ha mai detto nulla , come invece avrebbe dovuto, delle sue asserite interlocuzioni con 'emissari' delalle colleghe titolari, insieme a lui, del procedimento. Nulla in ...

...tomba nella Basilica di Sant'Apollinare e i successivi scavi nella cripta che hanno portato al rinvenimento di alcuni scheletri e di numerosissimi frammenti ossei non riconducibili però alla".Scontro tra magistrati suldi Emanuela. Scintille a Roma sulla giustizia dopo i sospetti dell'ex procuratore reggente di Roma Giancarlo Capaldo, coordinatore dell'inchiesta sulla scomparsa della ragazza figlia di ...Secondo quanto riportato dal giornalista d'inchiesta Nuzzi due prelati si sarebbero offerti di far ritrovare il corpo di Emanuela chiedendo al contempo di traslare la salma del boss della banda ...Intervista all’ex procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo di Beatrice Nencha per Notte Criminale “La tomba di Enrico De Pedis nella basilica di Sant’Apollinare era molto ingombrante per il Vat ...