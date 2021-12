Organizzazione, gioco e risultati prestigiosi: l’Empoli di Andreazzoli è la rivelazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) La rivelazione del campionato è l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. 26 punti in classifica con risultati di prestigio: i toscani sono in zona Europa La Serie A si avvicina a grandi passi al suo giro di boa stagionale ed iniziano i primi bilanci. Dando uno sguardo alla classifica, dietro alla lotta scudetto che vede coinvolte Inter, Milan, Atalanta e Napoli, spuntano la figura della Fiorentina di Italiano, la deludente Juventus di Allegri ma a sorpresa c’è anche l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il clamoroso exploit del “Maradona” contro il Napoli ha permesso ai toscani di issarsi al 7° posto con 26 punti, davanti a Roma (in campo stasera) e Lazio ed a 2 punti dalla Juventus. Una situazione di classifica che fa gridare al miracolo ma gli azzurri sono una fantastica realtà di questa ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladel campionato èdi Aurelio. 26 punti in classifica condi prestigio: i toscani sono in zona Europa La Serie A si avvicina a grandi passi al suo giro di boa stagionale ed iniziano i primi bilanci. Dando uno sguardo alla classifica, dietro alla lotta scudetto che vede coinvolte Inter, Milan, Atalanta e Napoli, spuntano la figura della Fiorentina di Italiano, la deludente Juventus di Allegri ma a sorpresa c’è anchedi Aurelio. Il clamoroso exploit del “Maradona” contro il Napoli ha permesso ai toscani di issarsi al 7° posto con 26 punti, davanti a Roma (in campo stasera) e Lazio ed a 2 punti dalla Juventus. Una situazione di classifica che fa gridare al miracolo ma gli azzurri sono una fantastica realtà di questa ...

Advertising

MichaoRossit : @andrewguada ??????????cmq, Tutti sto pareri positivi per il sorteggio delle italiane ????????????per carità, nulla di impossi… - Invictus1664 : @raspadoriano @FBiasin Vero ma ha una organizzazione di gioco pazzesca. Ci sono poi giocatori di grande talento, non fuoriclasse ma forti. - Edorsi53 : @TizianoMuliere7 Temo che #Allegri sia entrato un po' troppo nella parte del pragmatico: non è questo il suo calcio… - Joshua4ita : Ma #Allegri non era incapace di dare gioco e organizzazione?? Dedicato agli #AllegriOut #Juve - gennarieddu : @FuckTheMoviola @SandroSca Vero, questa rosa vale esattamente 2 punti in più dell'Empoli e due meno della Fiorentin… -