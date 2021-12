Omicron causa 40% nuovi casi di Covid a Londra

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La varianteal momento è ladel 40% di tutti idi-19 a. Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, spiegando che la variante presto sarà dominante nella capitale. “Il rischio è chiaramente lì, ora possiamo vedere l’impennata die in altre parti del Paese”, ha dichiarato Johnson durante una visita a un centro di vaccinazione. “Qui nella capitale rappresenta probabilmente circa il 40% dei. Entro domani sarà la maggioranza deie sta aumentando continuamente”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

