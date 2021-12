Omicidio Cerciello | la beffa finale | va a processo il carabiniere Pellegrini per aver fotografato l’assassino

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Andrà aSilvio, ilaccusato discattato la foto di Christian Gabriel Natale Hjorth, condannato all’ergastolo insieme a Finnegan Lee Elder per l’del brigadiere MarioRega, mentre era bendato nella caserma di via in Selci ela poi diffusa in un gruppo whatsapp. Ilper il militare accusato di abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio inizierà il prossimo aprile e nel procedimento si è costituito parte civile l’americano. In relazione alla divulgazione dello scatto un’indagine era stata aperta anche dalla Procura Militare. Sul punto è stata sollevata la questione di giurisdizione tra giustizia ordinaria e militare....

Rega, morto Sergio Brugiatelli. Era il testimone chiave 08 Ottobre 2021, la madre di uno dei condannati: "Sono affranta e arrabbiata" Paolo Mastrolilli 07 Maggio ...... condannato all'ergastolo insieme a Finnegan Lee Elder per l'del brigadiere MarioRega, mentre era bendato nella caserma di via in Selci e averla poi diffusa in un gruppo WhatsApp (...Dovrà rispondere per la misura di rigore non consentita dalla legge e per il danno ingiusto recato a Natale Pellegrini, il carabiniere accusato di ...Il militare deve rispondere di abuso d'ufficio e rivelazione del segreto. Anche il carabiniere che ha bendato il giovane è accusato di "eccesso di misure di rigore" ...