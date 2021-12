Oggi 13 dicembre preghiamo Santa Lucia, muore a causa del suo pretendente (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ una delle sante più invocate della Cristianità, e il suo martirio è uno dei più atroci. Lei, giovane, vergine e martire, ha lasciato accesa, sino alla fine dei suoi giorni, la lampada della fede in Cristo, non piegandosi alle torture dei pagani. Il suo nome indica la “luce”, quella di cui lei stessa è L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ una delle sante più invocate della Cristianità, e il suo martirio è uno dei più atroci. Lei, giovane, vergine e martire, ha lasciato accesa, sino alla fine dei suoi giorni, la lampada della fede in Cristo, non piegandosi alle torture dei pagani. Il suo nome indica la “luce”, quella di cui lei stessa è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

