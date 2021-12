Offre 30.000 € a un sicario per uccidere moglie e suocera: il piano criminale da film salta all’ultimo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Voleva far uccidere moglie e suocera e si era messo in cerca di un sicario. Aveva pianificato tutto nei dettagli, un 50enne italiano, di origini emiliane. E persino stanziato una cifra per saldare l’eventuale esecutore materiale che avrebbe dovuto dare seguito al suo progetto criminale. Peccato che poco prima di passare ai fatti, i carabinieri – che ne monitoravano le mosse da giorni – lo hanno fermato in tempo. Mandando all’aria il suo folle piano omicidiario. Folle piano criminale: 30.000 € a un sicario per uccidere ex moglie e suocera Sembra la trama di un film, ma purtroppo è l’amara realtà di un’inchiesta che nella sua ultima, concitata fase, ha tenuto impegnati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Voleva fare si era messo in cerca di un. Aveva pianificato tutto nei dettagli, un 50enne italiano, di origini emiliane. E persino stanziato una cifra per saldare l’eventuale esecutore materiale che avrebbe dovuto dare seguito al suo progetto. Peccato che poco prima di passare ai fatti, i carabinieri – che ne monitoravano le mosse da giorni – lo hanno fermato in tempo. Mandando all’aria il suo folleomicidiario. Folle: 30.000 € a unperexSembra la trama di un, ma purtroppo è l’amara realtà di un’inchiesta che nella sua ultima, concitata fase, ha tenuto impegnati ...

