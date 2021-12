Ocse, Di Maio: “Presidenza a Italia nel 2022” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Un altro traguardo per l’Italia: nel 2022 presiederemo il Consiglio Ministeriale Ocse, guidando la riflessione delle 38 maggiori economie di mercato sulle principali sfide globali”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Dopo la Presidenza G20 e la partnership COP26 l’Italia rimane protagonista della scena internazionale”, conclude il ministro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Un altro traguardo per l’: nelpresiederemo il Consiglio Ministeriale, guidando la riflessione delle 38 maggiori economie di mercato sulle principali sfide globali”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Dopo laG20 e la partnership COP26 l’rimane protagonista della scena internazionale”, conclude il ministro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

