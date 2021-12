Occupazione terapie intensive sale in 8 Regioni. A rischio giallo Liguria e Alto Adige (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 8 Regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da parte di pazienti Covid: nella Provincia autonoma di Trento, dove arriva al 20%, nelle Marche (al 14%), nel Lazio (al 12%), in Piemonte e Umbria (all?8%), in Campania, Sicilia e Toscana (al 6%). Soni alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio quotidiano dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). L’Agenzia ha confrontato i dati del 12 dicembre con quelli del giorno precedente. Il tasso di Occupazione scende invece in Calabria all?11% e Liguria al 12%, Bolzano (19%) e Toscana (all?8%). Restano stabili oltre la soglia del 10% in Friuli (al 15%) e Veneto (13%). Cresce in 5 Regioni il tasso di Occupazione dei posti letto nei reparti in area medica, o ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 8la percentuale di posti nelleoccupati da parte di pazienti Covid: nella Provincia autonoma di Trento, dove arriva al 20%, nelle Marche (al 14%), nel Lazio (al 12%), in Piemonte e Umbria (all?8%), in Campania, Sicilia e Toscana (al 6%). Soni alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio quotidiano dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). L’Agenzia ha confrontato i dati del 12 dicembre con quelli del giorno precedente. Il tasso discende invece in Calabria all?11% eal 12%, Bolzano (19%) e Toscana (all?8%). Restano stabili oltre la soglia del 10% in Friuli (al 15%) e Veneto (13%). Cresce in 5il tasso didei posti letto nei reparti in area medica, o ...

