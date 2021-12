Obbligo vaccinale, invito formale del Dirigente rivolto ai dipendenti che non abbiano presentato la documentazione. Scarica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come previsto dall’ultimo decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenente “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato introdotto l’Obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire dal prossimo 15 dicembre 2021: il vaccino comporta dunque una condizione essenziale per lo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come previsto dall’ultimo decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenente “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato introdotto l’per il personale scolastico a partire dal prossimo 15 dicembre 2021: il vaccino comporta dunque una condizione essenziale per lo L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ???? OGGI SABATO N 2??1?? DI PROTESTA IN PIAZZA ???? Finirà prima il PASS e l’obbligo vaccinale della nostra protesta, questo è sicuro! - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ ?? DA quando è stato imposto l’obbligo vaccinale e poi il pass, i Tweet di protesta, i voti in aula sempre… - PietroDeidda5 : @Andrea02021955 @BonomiAllegra non è una gaffe ma il semplice fatto che pure i casi ancora indecisi in caso di obbl… - CelottiMaura : RT @AxiaFel: Maglie, l’obbligo vaccinale nn possono metterlo perché lo Stato dovrebbe assumersi ogni responsabilità sulla sicurezza del vac… -