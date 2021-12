Obbligo vaccinale docenti e Ata, cambia la verifica quotidiana dei presidi. In arrivo nuova circolare ministeriale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l'Obbligo vaccinale per docenti e Ata introdotto con il decreto legge n.172/2021. Da mercoledì prossimo il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l'pere Ata introdotto con il decreto legge n.172/2021. Da mercoledì prossimo il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni. L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ???? OGGI SABATO N 2??1?? DI PROTESTA IN PIAZZA ???? Finirà prima il PASS e l’obbligo vaccinale della nostra protesta, questo è sicuro! - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ ?? DA quando è stato imposto l’obbligo vaccinale e poi il pass, i Tweet di protesta, i voti in aula sempre… - lorenzmariapia : RT @AxiaFel: Maglie, l’obbligo vaccinale nn possono metterlo perché lo Stato dovrebbe assumersi ogni responsabilità sulla sicurezza del vac… - TommyBrain : Mori:Obbligo vaccinale per sanitari e per il comparto dell’istruzione: cosa fare? -