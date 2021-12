Nuovo Stadio Milano | Fontana | “Si deve fare | su questo nessun dubbio”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Attilio, Presidente della Regione Lombardia, si è espresso in maniera favorevole alla costruzione deldi

Advertising

chichigallon : RT @masolinismo: Quegli scalini dove è scivolato Inzaghi sono molto pericolosi qualche giocatore dell'inter potrebbe caderci e farsi il cro… - radiolombardia : San Siro, nasce il comitato per il referendum contro il nuovo stadio - - mauritosaelemae : @MarcoKappa11 Ha detto anche che è importante lo stadio nuovo per essere competitivi nei sorteggi - PianetaMilan : .@NuovoStadioMI, @FontanaPres: 'Si deve fare, su questo nessun dubbio' - #NuovoStadioMilano #NuovoStadio #Stadio… - sportli26181512 : Fontana: 'Milano necessita di un nuovo stadio, anche Wembley è stato abbattuto': Attilio Fontana, presidente della… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Stadio

Radio Lombardia

Commenta per primo Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia , parla così deldi Milan e Inter : 'A Milano si deve fare un, su questo non c'è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere ...... "Sono un gran tifoso della squadra del Bologna voglio andare alloprima possibile". Roberto ... Nulla vieta che l'1 febbraio 2022, quando Patrick dovrà presentarsi didavanti alla Corte, ...Edilizia Scolastica, Beni Confiscati e Stadio Comunale oggetto di 3 mozioni consiliari di ... mense ed asili oltre alla realizzazione di nuove scuole. "Sempre nell’ambito del PNRR, abbiamo ...Per le due gare di Roma contro Inghilterra e Scozia già staccati più di 30mila tagliandi. Parisse tra i testimonial della campagna-promozione dell'evento ...