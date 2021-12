Nuovo sorteggio Champions League: Inter-Liverpool e Juve-Villarreal. Furia Real (che pesca il Psg): «Pronte azioni legali contro l'Uefa» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va male all'Inter, che pesca il Liverpool. Inzaghi contro Klopp. Anche se, i nerazzurri, adesso, se la possono giocare con tutti. Alla Juve va bene, di Nuovo. La squadra di Allegri pesca il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va male all', cheil. InzaghiKlopp. Anche se, i nerazzurri, adesso, se la possono giocare con tutti. Allava bene, di. La squadra di Allegriil...

Advertising

FBiasin : NUOVO SORTEGGIO OTTAVI DI #CHAMPIONS ALLE 15. Con la signorina Silvani queste cose non capitavano. - SkySport : ? IL NUOVO PALLONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE ?? Sarà utilizzato per la fase a eliminazione diretta ? Il sorteggio in di… - Eurosport_IT : ?? BREAKING NEWS A causa di un errore tecnico i sorteggi degli ottavi di finale sono stati dichiarati nulli dalla… - fedecaccy : RT @delinquentweet: Il Real Madrid: 'se rifate il sorteggio noi ci teniamo il Benfica, eh, non scherziamo' Si rifà il sorteggio senza tene… - serenel14278447 : UEFA Il nuovo sorteggio di Champions: Inter-Liverpool, Villarreal-Juve -