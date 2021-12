Nuovo personale per i consultori familiari di Ladispoli e Cerveteri (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladispoli e Cerveteri – “Qualche giorno fa ci è arrivata conferma che a dicembre è arrivata nei consultori familiari di Ladispoli e Cerveteri una psicologa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato che si affiancherà a quella già operante. E’ già attiva un’assistente sociale cui se ne aggiungerà a breve anche un’altra. Finalmente potranno essere aiutate più donne, più famiglie, si potranno fare progetti e si potrà intervenire nelle scuole!”. A parlare è l’Associazione Donne in movimento, che prosegue: “Sono più di 3 anni che come “Donne in Movimento” ci battiamo per un incremento del personale presso i due consultori del nostro territorio. Ricordiamo che Stato e Regione hanno deciso che dovrebbe esserci 1 consultorio ogni 20.000 abitanti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)e Cerveteri – “Qualche giorno fa ci è arrivata conferma che a dicembre è arrivata neidiuna psicologa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato che si affiancherà a quella già operante. E’ già attiva un’assistente sociale cui se ne aggiungerà a breve anche un’altra. Finalmente potranno essere aiutate più donne, più famiglie, si potranno fare progetti e si potrà intervenire nelle scuole!”. A parlare è l’Associazione Donne in movimento, che prosegue: “Sono più di 3 anni che come “Donne in Movimento” ci battiamo per un incremento delpresso i duedel nostro territorio. Ricordiamo che Stato e Regione hanno deciso che dovrebbe esserci 1o ogni 20.000 abitanti ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Ci siamo sentiti in dovere di essere vicini a tutto il personale sanitario di nuovo al fronte per noi. Un frammen… - DreamOfVenice : RT @teatrolafenice: ?? Ci siamo sentiti in dovere di essere vicini a tutto il personale sanitario di nuovo al fronte per noi. Un frammento d… - SaraCop19473575 : RT @royaladdicted_: Alex primo in classifica Fedez sei il mio nuovo eroe personale #Amicispoiler - Amici213 : RT @royaladdicted_: Alex primo in classifica Fedez sei il mio nuovo eroe personale #Amicispoiler - royaladdicted_ : Alex primo in classifica Fedez sei il mio nuovo eroe personale #Amicispoiler -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo personale La proroga dello stato di emergenza fa discutere la maggioranza ... tra poco più di due settimane, ma la situazione in evoluzione potrebbe portare a un nuovo ... Se servono delle misure ad hoc - personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa ...

Ravanusa, esplosione con 3 morti e 6 dispersi: 'Ricerche ad oltranza' DIRETTA Durante la notte sono state estratte dalle macerie e affidate al personale sanitario due donne, ...nominato un consulente tecnico e nelle prossime ore i magistrati e gli investigatori faranno un nuovo ...

Novara, al via di nuovo "Upo benefit" per il personale dell'ateneo Novara Today LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL TRAMA. Dopo la morte del padre, Mattia Pascal conduce nel paese di Miragno una vita pigra e inconcludente, anche a causa delle questioni di eredità che sono nelle mani di Malagna ...

Ambulanza dell’emergenza 118 a due associazioni di volontari Pubblica assistenza ferrarese e Voghiera soccorso per tre anni di servizio Otto postazioni tra città e provincia. L’integrazione con medici e infermieri ...

... tra poco più di due settimane, ma la situazione in evoluzione potrebbe portare a un... Se servono delle misure ad hoc -sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa ...Durante la notte sono state estratte dalle macerie e affidate alsanitario due donne, ...nominato un consulente tecnico e nelle prossime ore i magistrati e gli investigatori faranno un...TRAMA. Dopo la morte del padre, Mattia Pascal conduce nel paese di Miragno una vita pigra e inconcludente, anche a causa delle questioni di eredità che sono nelle mani di Malagna ...Pubblica assistenza ferrarese e Voghiera soccorso per tre anni di servizio Otto postazioni tra città e provincia. L’integrazione con medici e infermieri ...