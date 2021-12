Nuovi guai per Grillo, imputato per violenza contro un giornalista. Il video dell’aggressione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione per violenza privata nei confronti di Beppe Grillo ai danni del giornalista Francesco Selvi. Il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione nei confronti di Grillo entro 10 giorni. E’ quanto rende noto l’Associazione Stampa Toscana, ribadendo “solidarietà al collega Selvi, così come respinge e condanna tutti gli atti contro i giornalisti impegnati in prima linea sul fronte della notizia”. Grillo aggredì il giornalista Francesco Selvi a Marina di Bibbione I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona Francesco Selvi stava cercando di intervistare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione perprivata nei confronti di Beppeai danni delFrancesco Selvi. Il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione nei confronti dientro 10 giorni. E’ quanto rende noto l’Associazione Stampa Toscana, ribadendo “solidarietà al collega Selvi, così come respinge e condanna tutti gli attii giornalisti impegnati in prima linea sul fronte della notizia”.aggredì ilFrancesco Selvi a Marina di Bibbione I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona Francesco Selvi stava cercando di intervistare ...

