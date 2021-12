Nuovi guai per Beppe Grillo: rischia il processo per violenza privata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alzò le mani contro l'inviato di Paolo Del Debbio: il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione per Beppe Grillo. Il comico è accusato di violenza privata e lesioni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alzò le mani contro l'inviato di Paolo Del Debbio: il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione per. Il comico è accusato die lesioni

