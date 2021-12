Nuova testimonianza video su Abdel: "È stato imbottito di medicine sbagliate" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il filmato è stato girato da un ragazzo “del gruppo di Wissem”, “nel carcere di Ponte Galeria”. Abdel “è stato portato fuori dal centro per 6 giorni, i suoi compagni non sapevano nulla” e gli hanno dato “la medicina neurologica che usano per parecchi internati” Leggi su repubblica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il filmato ègirato da un ragazzo “del gruppo di Wissem”, “nel carcere di Ponte Galeria”.“èportato fuori dal centro per 6 giorni, i suoi compagni non sapevano nulla” e gli hanno dato “la medicina neurologica che usano per parecchi internati”

Advertising

rep_roma : Nuova testimonianza video su Abdel: 'È stato imbottito di medicine sbagliate' [di Andrea Ossino] [aggiornamento del… - rep_roma : Nuova testimonianza video su Abdel: 'È stato imbottito di medicine sbagliate' [aggiornamento delle 01:02]… - ProMoltrasio : È online una nuova testimonianza #AMOltrasio. Per ascoltare i ricordi di 'gioventù tra monte e lago' di Cristina Do… - ItalyinPanama : RT @ItalyExpo2020: Il Ministro Bianchi: “Il Padiglione ???? è la testimonianza di quanta #innovazione ed #economiacircolare l’Italia è in gr… - ItalyinDubai : RT @ItalyExpo2020: Il Ministro Bianchi: “Il Padiglione ???? è la testimonianza di quanta #innovazione ed #economiacircolare l’Italia è in gr… -