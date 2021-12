Nuova figuraccia di Roberto Saviano: per i pezzi di “Gomorra” copiati arriva la condanna milionaria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuova mazzata per Roberto Saviano, alle prese con giudici solerti che non si lasciano influenzare dalla grancassa mediatica che accompagna le sue uscite pubbliche e lo bacchetta sul “copia copiarella” del suo libro più famoso, “Gomorra”, da cui è stata anche tratta una fiction di successo che ha profondamente peggiorato il clima sociale del Napoletano infondendo pillole di sacralità ai boss della camorra emulati dalle nuove generazioni di malavitosi. Saviano copiò, senza citarli, alcuni giornalisti che avevano scritto articoli su giornali locali: una verità acclarata da diverse sentenze, ma la novità di oggi è che non basta l’elemosina promessa dallo scrittore come risarcimento del danno. Roberto Saviano dovrà restituire gli utili incassati dalle enormi vendite del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021)mazzata per, alle prese con giudici solerti che non si lasciano influenzare dalla grancassa mediatica che accompagna le sue uscite pubbliche e lo bacchetta sul “copia copiarella” del suo libro più famoso, “”, da cui è stata anche tratta una fiction di successo che ha profondamente peggiorato il clima sociale del Napoletano infondendo pillole di sacralità ai boss della camorra emulati dalle nuove generazioni di malavitosi.copiò, senza citarli, alcuni giornalisti che avevano scritto articoli su giornali locali: una verità acclarata da diverse sentenze, ma la novità di oggi è che non basta l’elemosina promessa dallo scrittore come risarcimento del danno.dovrà restituire gli utili incassati dalle enormi vendite del ...

