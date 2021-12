Nuoto, Mondiali vasca corta: le possibili rivelazioni azzurre. Michele Lamberti e Lorenzo Mora sulla rampa di lancio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Definire il concetto di rivelazione in una squadra composta per la maggior parte da atleti medaglisti agli ultimi Campionati Europei non è semplice ma di sicuro molti atleti azzurri devono ancora prendere contatto con il contesto iridato e questo Mondiale di Abu Dhabi sarà importante come esperienza per diversi elementi emergenti dell’ItalNuoto in partenza per gli Emirati Arabi. L’attesa è per le sorprese di Kazan, una su tutte Michele Lamberti che, dopo l’exploit europeo ha deciso di saltare a piè pari gli Assoluti di Riccione e si andrà a giocare le sue carte nella rassegna iridata con l’obiettivo questa volta di raggiungere quantomeno una finale, sia nel dorso, sia nel delfino. Sempre in campo maschile Lorenzo Zazzeri, che al collo ha l’argento olimpico della staffetta e l’argento europeo dei 50 stile e dunque potrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Definire il concetto di rivelazione in una squadra composta per la maggior parte da atleti medaglisti agli ultimi Campionati Europei non è semplice ma di sicuro molti atleti azzurri devono ancora prendere contatto con il contesto iridato e questo Mondiale di Abu Dhabi sarà importante come esperienza per diversi elementi emergenti dell’Italin partenza per gli Emirati Arabi. L’attesa è per le sorprese di Kazan, una su tutteche, dopo l’exploit europeo ha deciso di saltare a piè pari gli Assoluti di Riccione e si andrà a giocare le sue carte nella rassegna iridata con l’obiettivo questa volta di raggiungere quantomeno una finale, sia nel dorso, sia nel delfino. Sempre in campo maschileZazzeri, che al collo ha l’argento olimpico della staffetta e l’argento europeo dei 50 stile e dunque potrà ...

