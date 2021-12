Nuoto | calendario Mondiali vasca corta 2021 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 16 al 21 dicembre ad Abu Dhabi si terranno idiin. Dopo aver realizzato il nuovo record di medaglie ottenuti negli Europei di Kazan () ci si attende una conferma dal punto di vista iridato da parte dell’Italia. Una rassegna in cui la selezione del Bel Paese darà seguito alla fase post ‘Federica Pellegrini’, dal momento che a Riccione, nel corso dei campionati italiani di scena il 30 novembre e il 1° dicembre, la fuoriclasse veneta ha chiuso la carriera. Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro fanno parte dell’elenco dei convocati. ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #MondialivascacortaAbuDhabi2021 Nuoto, calendario Mondiali vasca corta 2021: program… - zazoomblog : Nuoto calendario Mondiali Abu Dhabi 2021: programma date orari e diretta tv - #Nuoto #calendario #Mondiali #Dhabi - infoitsport : Nuoto, calendario Mondiali Abu Dhabi 2021: programma, date, orari e diretta tv - infoitsport : Nuoto, calendario Mondiali Abu Dhabi 202: programma, date, orari e diretta tv -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto calendario

OA Sport

MONDIALI ABU DHABI 2021: DATE, ORARI E TV CONVOCATI MONDIALIIN VASCA CORTA Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Martina Rita Caramignoli (Fiamme ...La Granfondo per Haiti, che avrà partenza ed arrivo ancora a Cividale del Friuli, è a... che in questi anni si sono sviluppate non solo in ambito ciclistico, ma anche nele nella ...Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 16 al 21 dicembre ad Abu Dhabi si terranno i Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. Dopo aver realizzato il nuovo record di medaglie ottenuti negli Europei ...La BLM Briantea84 Cantù Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) ha chiuso a testa alta il suo secondo impegno stagionale. Domenica 12 dicembre i canturini si sono classificati decimi, (su ventit ...