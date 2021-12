Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport (5) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Emergenti guidato da Alessandro Troncon ha convocato Armand Du Preez, seconda linea del Valorugby Emilia, per il raduno di Parma in preparazione del match contro la Romania in programma sabato 18 dicembre alle 14 allo Stadio Lanfranchi, match che sarà trasmesso in diretta su federugby.it e Youtube Fir. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Emergenti guidato da Alessandro Troncon ha convocato Armand Du Preez, seconda linea del Valorugby Emilia, per il raduno di Parma in preparazione del match contro la Romania in programma sabato 18 dicembre alle 14 allo Stadio Lanfranchi, match che sarà trasmesso in diretta su federugby.it e Youtube Fir.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il solo stato americano del Kentucky avrà con ogni probabilità oltre 100 morti per il devastante passaggio di torna… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'In questo momento la coesione sia il metodo di lavoro. Responsabilità condivisa per combattere la pand… - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: Suppletive, Matone candidata del centrodestra a Roma. Il seggio è rimasto vacante dopo l'elezione di Gualtieri a sindaco… - fisco24_info : Conte, stato d'emergenza? Vediamo dati ma proroga sarà necessaria: 'Deve saltare la soglia Isee per il Superbonus'… - TV7Benevento : Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport (10)... -