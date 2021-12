Notizie Flash: 1/a edizione - Lo sport (10) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. "Secondo me la Ferrari ha fatto un buon campionato, certo tutti noi vorremmo vedere una Rossa lottare di nuovo per il titolo ma con la concorrenza che c'è oggi non F1 non è affatto facile. Il terzo posto dietro Mercedes e Red Bull non è un risultato da disprezzare. C'è stata un'inversione di tendenza importante dopo un 2020 davvero negativo e il prossimo anno avrà una grande occasione con il cambio dei regolamenti". L'ex pilota di F1 Vitantonio Luizzi commenta così all'Adnkronos la stagione della Ferrari che ha chiuso al terzo posto il mondiale costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. "Secondo me la Ferrari ha fatto un buon campionato, certo tutti noi vorremmo vedere una Rossa lottare di nuovo per il titolo ma con la concorrenza che c'è oggi non F1 non è affatto facile. Il terzo posto dietro Mercedes e Red Bull non è un risultato da disprezzare. C'è stata un'inversione di tendenza importante dopo un 2020 davvero negativo e il prossimo anno avrà una grande occasione con il cambio dei regolamenti". L'ex pilota di F1 Vitantonio Luizzi commenta così all'Adnkronos la stagione della Ferrari che ha chiuso al terzo posto il mondiale costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull.

