Non siamo così lontani dal sostituire le videochiamate con gli ologrammi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quella degli ologrammi proiettati ovunque nel mondo quando si è impossibilitati a viaggiare è senza dubbio una tecnologia sulla quale si sta spingendo parecchio da quando è iniziata la pandemia. Sono in molto, adesso, a fare a gara nell’innovare e nel perfezionare una tecnologia che – almeno per ora – rimane utilizzabile solamente per coloro che dispongono di molti soldi. Un esempio è quello che è accaduto a Christoph Grainger-Herr, capo del noto marchio di orologi svizzeri di lusso, che non potendo volare in Cina per un evento si è proiettato direttamente nella sala di Shangai a grandezza naturale come ologramma 3D in risoluzione 4k grazie alla tecnologia della ditta statunitense di ologrammi Portl. LEGGI ANCHE >>> Horizon Worlds, il primo esperimento tangibile di Metaverso di Meta L’ologramma come alternativa alla videocall La proiezione di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quella degliproiettati ovunque nel mondo quando si è impossibilitati a viaggiare è senza dubbio una tecnologia sulla quale si sta spingendo parecchio da quando è iniziata la pandemia. Sono in molto, adesso, a fare a gara nell’innovare e nel perfezionare una tecnologia che – almeno per ora – rimane utilizzabile solamente per coloro che dispongono di molti soldi. Un esempio è quello che è accaduto a Christoph Grainger-Herr, capo del noto marchio di orologi svizzeri di lusso, che non potendo volare in Cina per un evento si è proiettato direttamente nella sala di Shangai a grandezza naturale come ologramma 3D in risoluzione 4k grazie alla tecnologia della ditta statunitense diPortl. LEGGI ANCHE >>> Horizon Worlds, il primo esperimento tangibile di Metaverso di Meta L’ologramma come alternativa alla videocall La proiezione di ...

Advertising

CarloVerdelli : 12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati). Libera… - FBiasin : In ballo milioni milioni milioni milioni milioni milioni e milioni e non sanno neppure tirare su le palline. Poi… - AntoVitiello : #Tonali a Sky: “Fa male, siamo delusi. Abbiamo buttato via i primi quarantacinque minuti dove potevamo fare di più.… - adelestancati : RT @MariaDery5: @CasaLettori #CasaLettori Dante Alighieri Questo è da lor confesso Onde lor ragion par che sè offenda In tanto quanto ass… - watohal : RT @BubuCc3: Per sopperire al caro bollette, #Draghi sottrae 200 milioni dal #Fondodisabilità creato dal governo di @GiuseppeConteIT. @Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Ravanusa, comandante carabinieri: si indaga su un accumulo di gas 'Siamo nell'alveo delle ipotesi, molto probabilmente questo accumulo di gas è risalente a diversi ... Il punto è che parliamo di un gas metano, un gas che tende a salire verso l'alto e questo non si è ...

Ravanusa, un vicino delle vittime: c'era insopportabile puzza gas 'Abbiamo pensato fosse la caldaia, noi non siamo tecnici, i signori dell'Italgas venivano e guardavano con gli apparecchi e ci dicevano così, purtroppo questo è il risultato'. 'Conoscevo le vittime, ...

Covid, D’Amato: «Il Lazio resterà in bianco, non siamo come 22 mesi fa» Corriere della Sera La foto hot di Luca Argentero da giovane, e la mente vola subito all'indimenticabile calendario del 2004 Non che il sale e pepe non gli calzi a pennello, citofonare asap al doc Andrea Fanti. Luca Argentero oggi a 43 anni è bello in modo assurdo e la moglie Cristina Marino non è l'unica a sostenerlo un gi ...

Tips&Tricks per foto belle dalle nostre fotografe Come si scatta una buona fotografia? Non una in cui siamo semplicemente venute bene, ma uno scatto capace di attrarre l’attenzione di chi guarda in modo efficace. Che sia per Instagram, per il tuo nuo ...

nell'alveo delle ipotesi, molto probabilmente questo accumulo di gas è risalente a diversi ... Il punto è che parliamo di un gas metano, un gas che tende a salire verso l'alto e questosi è ...'Abbiamo pensato fosse la caldaia, noitecnici, i signori dell'Italgas venivano e guardavano con gli apparecchi e ci dicevano così, purtroppo questo è il risultato'. 'Conoscevo le vittime, ...Non che il sale e pepe non gli calzi a pennello, citofonare asap al doc Andrea Fanti. Luca Argentero oggi a 43 anni è bello in modo assurdo e la moglie Cristina Marino non è l'unica a sostenerlo un gi ...Come si scatta una buona fotografia? Non una in cui siamo semplicemente venute bene, ma uno scatto capace di attrarre l’attenzione di chi guarda in modo efficace. Che sia per Instagram, per il tuo nuo ...