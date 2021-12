“Non hai rispetto!”: Maria De Filippi non c’è e succede di tutto, beccati dalle telecamere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovo daytime di Amici 21 con Maria De Filippi assente in studio: la situazione diviene incontrollabile ed esplode l’ennesima lite La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi questo pomeriggio: un daytime dedicato alle ultime due sfide rimaste in sospeso dopo l’ultimo speciale di domenica. Ad aver aperto la puntata è stata Lorella Cuccarini che ha però sottolineato come per la sfida di Nicol, allieva di Zerbi, sia arrivata una sfidante scelta non dalla produzione ma dalla maestra Anna Pettinelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Francesco Vecchi nella bufera dopo l’ultimo servizio, insulti pesantissimi: “Vergognosi, dite ca**ate” Questa novità inaspettata ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Rudy ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovo daytime di Amici 21 conDeassente in studio: la situazione diviene incontrollabile ed esplode l’ennesima lite La conduttriceDe(screenshot Witty)Nuovo appuntamento con Amici diDequesto pomeriggio: un daytime dedicato alle ultime due sfide rimaste in sospeso dopo l’ultimo speciale di domenica. Ad aver aperto la puntata è stata Lorella Cuccarini che ha però sottolineato come per la sfida di Nicol, allieva di Zerbi, sia arrivata una sfidante scelta non dalla produzione ma dalla maestra Anna Pettinelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Francesco Vecchi nella bufera dopo l’ultimo servizio, insulti pesantissimi: “Vergognosi, dite ca**ate” Questa novità inaspettata ha lasciato tutti senza parole, sopratRudy ...

