Non funziona il sito per scaricare il green pass il 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vengono segnalate non poche anomalie, in queste ore, a detta di coloro secondo cui non funziona il sito per scaricare il green pass oggi 13 dicembre. Dunque, non dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento riguardante l’app VerificaC19, al contrario di quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa, in merito ad un aggiornamento e alla relativa manutenzione da parte dei tecnici. Cerchiamo di esaminare più da vicino quanto abbiamo raccolto questo lunedì attraverso i riscontri degli utenti. Anomalie varie e Come stanno le cose? Provando ad effettuare la normale procedura prevista in questi casi, effettivamente ci si accorge che . Un messaggio di errore nel momento in cui si prova ad ultimare l’operazione, a testimonianza del fatto che un’anomalia sia effettivamente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vengono segnalate non poche anomalie, in queste ore, a detta di coloro secondo cui nonilperiloggi 13. Dunque, non dovrebbe trattarsi di un malmento riguardante l’app VerificaC19, al contrario di quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa, in merito ad un aggiornamento e alla relativa manutenzione da parte dei tecnici. Cerchiamo di esaminare più da vicino quanto abbiamo raccolto questo lunedì attraverso i riscontri degli utenti. Anomalie varie e Come stanno le cose? Provando ad effettuare la normale procedura prevista in questi casi, effettivamente ci si accorge che . Un messaggio di errore nel momento in cui si prova ad ultimare l’operazione, a testimonianza del fatto che un’anomalia sia effettivamente ...

Advertising

borghi_claudio : @241luca @braveheartmmt @Mag_Olly Ah ma è ovvio. I contagi erano 2mila e si è pensato di mettere il green pass per… - at_lyo_ : ALLORA come funziona che da davanti sono enorme e invece di lato un grissino? cioè non ha senso - Lucacec71 : RT @DSM_134: @sandropiras77 @Lucacec71 @Cartabellotta Vediamo come cerchi di ribaltare la frittata, ma non funziona. Il tuo tweet l'ho capi… - 22mares22 : @Tersite66 Quello che è certo è che il greenpass non funziona altrimenti i contagi scenderebbero soprattutto ora ch… - marcoranieri72 : RT @AuroraLittleSun: È inutile che mi dite che devo vaccinarmi per proteggere gli altri, quello dovrebbe essere il compito del vaccino, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Psicologia inversa, come funziona nelle nostre vite Capire come funziona il meccanismo della psicologia inversa può essere così molto importante, proprio perché a volte non ci rendiamo conto che esso si manifesta dentro di noi, portandoci a fare delle ...

Uno dei migliori camper "trailer" al mondo costa solo 8 mila euro, ed è la svolta Ma non è un semplice carrello: è una casa da viaggio. Un vero e proprio camper. I camper sono dei ... Costa pochissimo (come un'utilitaria di seconda mano) e funziona benissimo, occupando poco spazio e ...

Telecamere in periferia Ma la metà non funziona IL GIORNO Crema viso, come funziona e come si sceglie quella giusta? Potrebbe sembrare una domanda ovvia quasi, forse persino banale, eppure non è così scontato: come funziona e come si sceglie la crema viso giusta? Perché può succedere di stendere quella sbagliata che ...

PostePay e Poste Italiane down 13/12: app non funziona, che succede? PostePay down, sembra che risulti impossibile usare l'applicazione, che restituisce un errore a ogni tentativo di login; che succede?

Capire comeil meccanismo della psicologia inversa può essere così molto importante, proprio perché a volteci rendiamo conto che esso si manifesta dentro di noi, portandoci a fare delle ...Maè un semplice carrello: è una casa da viaggio. Un vero e proprio camper. I camper sono dei ... Costa pochissimo (come un'utilitaria di seconda mano) ebenissimo, occupando poco spazio e ...Potrebbe sembrare una domanda ovvia quasi, forse persino banale, eppure non è così scontato: come funziona e come si sceglie la crema viso giusta? Perché può succedere di stendere quella sbagliata che ...PostePay down, sembra che risulti impossibile usare l'applicazione, che restituisce un errore a ogni tentativo di login; che succede?