“No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”: il 19 dicembre l’assemblea popolare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fiumicino – “In questi ultimi mesi, nel nostro territorio, è ricorrente la voce che riguarda la concessione dell’area del vecchio faro, simbolo storico di Fiumicino. Proprio per questo, i comitati e le associazioni che hanno sottoscritto il manifesto de ‘I Tavoli del Porto’, considerando anche la grave mancanza di un confronto in merito alla questione della concessione da parte dell’Amministrazione, hanno deciso che è giunto il momento di riunirci in una Assemblea popolare domenica 19 dicembre, alle ore 10,00 in Piazza Grassi”. Lo fanno sapere, in una nota, “I Tavoli del Porto”, che precisano: “Nell’assemblea si discuterà dello stato attuale dell’area, i prossimi passi da intraprendere in merito all’aggiudicazione della concessione e la possibilità che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– “In questi ultimi mesi, nel nostro territorio, è ricorrente la voce che riguarda la concessione dell’area del, simbolo storico di. Proprio per questo, i comitati e le associazioni che hanno sottoscritto il manifesto de ‘I Tavoli del Porto’, considerando anche la grave mancanza di un confronto in merito alla questione della concessione da parte dell’Amministrazione, hanno deciso che è giunto il momento di riunirci in una Assembleadomenica 19ore 10,00 in Piazza Grassi”. Lo fanno sapere, in una nota, “I Tavoli del Porto”, che precisano: “Nelsi discuterà dello stato attuale dell’area, i prossimi passi da intraprendere in merito all’aggiudicazione della concessione e la possibilità che ...

