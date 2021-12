“Niente di fatto…”: il campione italiano è pronto a lasciare il club (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cairo ha rivelato novità sul futuro di Belotti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non vedo possibilità”, attaccante pronto a lasciare il club. Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro di Andrea Belotti tra le fila del Torino. Il contratto dell’attaccante e capitano dei granata, infatti, scadrà a giugno del 2022 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cairo ha rivelato novità sul futuro di Belotti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non vedo possibilità”, attaccanteil. Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro di Andrea Belotti tra le fila del Torino. Il contratto dell’attaccante e capitano dei granata, infatti, scadrà a giugno del 2022 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

