NFL – I risultati del weekend di Week 14 2021

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo le emozioni del Thursday Night tra Pittsburgh e Minnesota, la14di Regular season ha regalato unaltrettanto spettacolare. In alcuni campi, l’esito delle partite è rimasto incerto fino agli ultimi istanti e, in due occasioni, il match si è concluso all’over time. Ecco idella quattordicesima settimana di NFL. Come sono andate le partite deldi14? Nel turno pomeridiano, Kansas City e Tennessee giocano sul velluto e vincono le rispettive sfide di divisione. I Chiefs battono i rivali dei Raiders per 9-48, mentre i Titans lasciano i Jaguars a secco e vincono per 0-20. Anche per Seattle e New Orleans arrivano due successi mai messi in discussione. I Saints hanno la meglio sui Jets ...