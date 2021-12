Neonato morto tra le braccia della madre: tragedia a Lucca (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Lucca è morto un Neonato improvvisamente in braccio alla madre. Il sindaco annulla l’evento di Natale. morto un Neonato nella città di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Il piccolo si trovava nelle braccia di sua madre e ha perso la vita poco dopo essere stato battezzato. POTREBBE INTERESSARTI: Attentato suicida in scuola ortodossa, feriti sette studenti Neonato morto Lucca. fonte: gettyimagesI genitori hanno portato il piccolo in condizioni disperate all’ospedale Opa di Massa. Il bambino stava attraversando una severa una crisi respiratoria ed è morto poco dopo. I medici stanno indagando sulle probabili cause della sua morte. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Aunimprovvisamente in braccio alla. Il sindaco annulla l’evento di Natale.unnella città di Borgo a Mozzano, in provincia di. Il piccolo si trovava nelledi suae ha perso la vita poco dopo essere stato battezzato. POTREBBE INTERESSARTI: Attentato suicida in scuola ortodossa, feriti sette studenti. fonte: gettyimagesI genitori hanno portato il piccolo in condizioni disperate all’ospedale Opa di Massa. Il bambino stava attraversando una severa una crisi respiratoria ed èpoco dopo. I medici stanno indagando sulle probabili causesua morte. ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Toscana Non respira più, neonato di un mese morto tra le braccia di mamma - leggoit : #Toscana Non respira più, neonato di un mese morto tra le braccia di mamma - LuigiAssecasa : RT @AntScibilia: Nessuno dei deputati e senatori di Messina ha interrogato il ministro su questo infanticidio. Lasciano spazio ad un deputa… - AntScibilia : Nessuno dei deputati e senatori di Messina ha interrogato il ministro su questo infanticidio. Lasciano spazio ad un… - maximchd : RT @tempoweb: #COVID19 Nelle tabelle dell'#ISS resuscita un altro bambino? Lo svarione è clamoroso: non mai morto un neonato ?? https://t.c… -