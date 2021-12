Nelle terapie intensive di 8 regioni cresce la percentuale di posti letto occupati. Ricciardi: “L’inverno sarà durissimo. Valutare l’estensione dello stato di emergenza” (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 8 regioni, secondo gli ultimi dati contenuti nel monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sale la percentuale di posti letto occupati da malati Covid Nelle terapie intensive. Nella Provincia autonoma di Trento è al 20%, al 14% Nelle Marche, al 12% nel Lazio, all’8% in Piemonte e Umbria, in Campania, al 6% Sicilia e Toscana. Scende, invece, in Calabria all’11% e Liguria al 12% e Bolzano (19%) e Toscana (all’8%). Stabili, oltre la soglia del 10%, il Friuli Venezia Giulia (al 15%) e il Veneto (13%). cresce, invece, in 5 regioni il tasso di occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari: nella Provincia autonoma di Bolzano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) In 8, secondo gli ultimi dati contenuti nel monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sale ladida malati Covid. Nella Provincia autonoma di Trento è al 20%, al 14%Marche, al 12% nel Lazio, all’8% in Piemonte e Umbria, in Campania, al 6% Sicilia e Toscana. Scende, invece, in Calabria all’11% e Liguria al 12% e Bolzano (19%) e Toscana (all’8%). Stabili, oltre la soglia del 10%, il Friuli Venezia Giulia (al 15%) e il Veneto (13%)., invece, in 5il tasso di occupazione deiCovid nei reparti ordinari: nella Provincia autonoma di Bolzano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20%. Olt… - KristallinaR : A parità di rischio di finire nelle terapie intensive i vaccinati hanno in più il rischio di avere gravi conseguenz… - BasicLifeSupp : Posti letto nelle terapie intensive delle Marche. Costa (Min. Salute): “Numero in linea con gli indirizzi nazionali… -