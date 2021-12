Nella quarta puntata di Blanca su Rai1 qualcuno la spia: di chi si tratta? Trama 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va in onda stasera la quarta puntata di Blanca su Rai1, in cui scopriremo finalmente chi sta spiando la protagonista? L’esuberante stagista non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, continuerà ad essere divisa tra l’ispettore Liguori, sempre indifferente nei suoi confronti e impossibile da decifrare le sue intenzione, e il cuoco Nanni, al contrario, gentile e premuroso con lei. Blanca, intanto, si prenderà cura del cane Linneo, che Nella scorsa puntata è stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria. Il “caso” ha fatto molto rumore sui social, in particolare Twitter, dove gli utenti si sono rivoltati contro la produzione, temendo la morte del fedele compagno di Blanca Ferrando. Per fortuna tutto si è risolto nei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va in onda stasera ladisu, in cui scopriremo finalmente chi stando la protagonista? L’esuberante stagista non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, continuerà ad essere divisa tra l’ispettore Liguori, sempre indifferente nei suoi confronti e impossibile da decifrare le sue intenzione, e il cuoco Nanni, al contrario, gentile e premuroso con lei., intanto, si prenderà cura del cane Linneo, chescorsaè stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria. Il “caso” ha fatto molto rumore sui social, in particolare Twitter, dove gli utenti si sono rivoltati contro la produzione, temendo la morte del fedele compagno diFerrando. Per fortuna tutto si è risolto nei ...

Advertising

berti_nic : @andareairesti @baudov1 è nella quarta riga, tra la Sgrena e Rita Levi Strauss Montalcini - MikiPive : @massimo92950412 @Sporvino1 @AurelianoStingi Non perda la speranza. Io e mia moglie faremo la terza il 21. E se ci… - BHXG90bis : Se nella quarta stagione non mi ridanno Donna Troy sarò molto, ma molto contrariata #Titans - lavitachevorro : Ecco un Presidente così umile non lo avremo mai, in quanto l'umiltà non è contemplata nello spettacolo come nella p… - mauriziomitolo : Furono portati nella Serenissima da Enrico Dandolo, 41° Doge della Repubblica di Venezia, nel corso della Quarta Cr… -