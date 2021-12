Nel 2019 evasione fiscale sotto i 100 miliardi di euro. Bene Iva e Ires. Ma salgono i contributi non versati dai datori di lavoro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel 2019 il totale di imposte e contributi evasi è sceso per la prima volta al di sotto dei 100 miliardi di euro, attestandosi per la precisione a 99,2 miliardi. È quanto emerge dai dati relativi al quinquennio 2014-2019 elaborati dal ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni Istat. La discesa è iniziata dal 2017 quando il valore dell’evaso superava i 107 miliardi. Nel 2018 si è attestato a 102 miliardi, l’anno successivo il nuovo calo di 3 miliardi. La flessione è dovuta principalmente alla diminuzione dei mancanti pagamenti Iva, che rimane comunque in valori assoluti il tributo più evaso insieme all’Irpef da lavoro autonomo. Il “tax gap” Iva (la differenza tra quanto e quello che viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelil totale di imposte eevasi è sceso per la prima volta al didei 100di, attestandosi per la precisione a 99,2. È quanto emerge dai dati relativi al quinquennio 2014-elaborati dal ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni Istat. La discesa è iniziata dal 2017 quando il valore dell’evaso superava i 107. Nel 2018 si è attestato a 102, l’anno successivo il nuovo calo di 3. La flessione è dovuta principalmente alla diminuzione dei mancanti pagamenti Iva, che rimane comunque in valori assoluti il tributo più evaso insieme all’Irpef daautonomo. Il “tax gap” Iva (la differenza tra quanto e quello che viene ...

