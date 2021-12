Nedved e Raiola a cena insieme a Torino | i nomi di mercato sul tavolo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Unatra Pavele Mino, in una trattoria in pieno centro a, non può certo passare inosservata. Si è parlato di Juve? Probabile. Si muove qualcosa in vista della sessione di ...

La Gazzetta dello Sport

Una cena tra Pavele Mino, in una trattoria in pieno centro a Torino, non può certo passare inosservata. Si è parlato di Juve? Probabile. Si muove qualcosa in vista della sessione di mercato a gennaio? ...Io conho fatto squadre forti: dei suoi giocatori ho presoe Ibrahimovic, ed Emerson grazie alla sua intermediazione. Per queste tre operazioni, gli ho dato un milione.Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, ha commentato il sorteggio Champions ai microfoni di Juventus.com: "La mia prima reazione è stata un pensiero allo scorso anno, quando siamo ...Ibra risponde emozionato: "Sa che gli voglio bene. Spero stia bene, mi sono emozionato. Quando arrivano queste parole dal presidente con più trofei nella storia del calcio sono ...