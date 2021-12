NBA | i risultati della notte 12 dicembre | un Kevin Durant esagerato porta Brooklyn al successo | bene i Bucks e i Lakers

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 6 le partite giocate in questo turno di NBA. La prima gara si è disputata ieri alle ore 19:00 italiane e ha visto la vittoria per 97-112 di Milwaukee sul campo di New York. Con un Julius Randle non in piena forma (solo 8 punti per lui), i Knicks si affidano al rookie Quentin Grimes che alla prima da titolare sforna ben 27 punti (con 7 su 13 da 3 pt), ma non possono nulla contro le solide prestazioni di Giannis Antetokounmpo (tripla doppia da 20 pt, 11 ast, 10 rim) e Khris Middleton (24 pt, 8 rim). Nella prima partitaitaliana, invece, èa dare spettacolo e a regalare ailper 104-116 contro Detroit. Il numero 7 dei Nets infatti, in assenza di James Harden, mette a referto addirittura 51 punti (accompagnati da 9 assist e 7 rimbalzi) e ...